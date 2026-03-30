В Подмосковье создана одна из самых эффективных систем родовспоможения

С начала текущего года в Московской области родилось уже около 10 тысяч детей, а в прошлом году порядка — 70 тысяч. Кроме этого, около миллиона жителей обследовали свое репродуктивное здоровье. Такие данные озвучил депутат Мособлдумы от «Единой России» Андрей Голубев, сообщает пресс-служба партии.

Он напомнил, что по народной программе партии в регионе создана сеть учреждений, где высококвалифицированную помощь получают будущие мамы и малыши. 74 женские консультации и десять центров репродуктивного здоровья работают на базе перинатальных центров в Щелково, Коломне, Наро‑Фоминске, Балашихе и других городах.

Из 26 роддомов шесть являются специализированными перинатальными центрами.

«За сухими цифрами стоят реальные человеческие истории: тысячи семей, которые стали родителями благодаря новейшим медицинским технологиям. Неонатальный скрининг новорожденных, который раньше был малодоступен, теперь проводят всем новорожденным. Он позволяет выявить заболевания задолго до появления симптомов и вовремя начать лечение. В этом году на него выделят из бюджета свыше трехсот миллионов рублей», — сообщил Андрей Голубев.

Одна из самых сложных задач подмосковной медицины — работа с недоношенными детьми. Ежегодно в регионе появляется на свет свыше четырех тысяч таких малышей, из них пятая часть — с экстремально низкой массой тела. И врачи спасают почти всех — 97%.

Для многодетной мамы Татьяны Салтыковой из Орехово-Зуево в перинатальном центре в Балашихе сбылись мечты о здоровых детях. Все четверо ее малышей появились на свет здесь. Когда стало ясно, что вторая дочка родится раньше срока, сомнений не было — только в Балашиху, вспоминает женщина. Татьяна знает врачей, лежала на сохранении и видела, как они работают.

«С пятым ребенком я снова доверилась центру. Для меня было важно, чтобы была детская реанимация. Мои последние роды прошли в конце марта, с осложнениями, но завершились благополучно благодаря слаженной работе персонала. За что огромное спасибо. Слава Богу, все хорошо, и я себя уже хорошо чувствую», — поделилась мама теперь уже пятерых детей.

Московский областной перинатальный центр в Балашихе стал одним из ведущих центров страны, где спасают и выхаживают новорожденных с экстремально низкой массой тела. Здесь работают высококлассные специалисты, для которых регион в свою очередь предоставляет различные меры соцподдержки.

Заведующая отделением новорожденных Мария Морозова — получатель соципотеки. В Балашихинском центре она работает с 2020 года, на участие в программе льготной ипотеки подала в 2025 году.

«Купила квартиру в Балашихе. Теперь мой дом здесь — рядом с любимой работой. Поэтому прихожу в центр пешком или приезжаю на велосипеде. И горжусь, что стала частью прославленного перинатального центра», — говорит врач.

По программе «Социальная ипотека» врачам компенсируют половину первоначального взноса и в течение 10 лет выплачивают компенсацию основного долга. Получатель ипотеки платит только проценты по кредиту.

По словам депутата Андрея Голубева, благодаря различным мерам соцподдержки в регионе наметился рост числа врачей и среднего медперсонала. Также он напомнил, что в Подмосковье помогают тем, кто мечтает о ребенке, но не может стать родителями. Репродуктивное здоровье можно проверить бесплатно — эта оценка введена в программу диспансеризации.

«За счет фонда ОМС проводим ЭКО, из областного бюджета выделили в этом году средства на пять с половиной тысяч таких процедур», — сообщил Андрей Голубев.

На форуме «Единой России», прошедшем недавно в Нижнем Новгороде, партия вместе с правительством РФ подвела итоги выполнения народной программы по направлению «Молодежь и дети». Секретарь Генсовета Владимир Якушев отметил успехи регионов в развитии социальной инфраструктуры для детей и молодежи. Он также напомнил, что уже ведется сбор предложений жителей регионов в новую народную программу партии. Он проходит на сайте естьрезультат.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.