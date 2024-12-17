В Подмосковье смертность от туберкулеза сократилась на 21%

«Благодаря активной работе, в том числе по раннему выявлению туберкулеза, его профилактике, своевременному лечению, информированию нам удалось достичь значительного снижения смертности от заболевания. Так, по итогам этого года смертность от туберкулеза в регионе снизилась на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказал главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

Ведущим учреждением, оказывающим медпомощь пациентам с подтвержденным туберкулезом и подозрением на него, является Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер. Он включает в себя 12 филиалов, а так же 28 диспансерных отделений и туберкулезных кабинетов в составе больниц. Для оказания круглосуточной помощи больным туберкулезом в Московской области работают 6 стационаров с общим коечным фондом 900 коек.

Профессиональная работа медицинских специалистов позволила Московскому областному клиническому противотуберкулезному диспансеру стать центром компетенций для медорганизаций Подмосковья, которые в настоящий момент проходят сертификацию национального института качества Росздравнадзора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.