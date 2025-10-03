В Подмосковье сделали прививку от гриппа уже более 1,3 млн человек

В Московской области продолжается кампания по вакцинации от гриппа. Сделать прививку можно в поликлиниках по месту прикрепления и мобильных комплексах. Дети также могут пройти вакцинацию в школах и детских садах, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Осенью традиционно наблюдается подъем вирусных заболеваний. В наших силах защитить себя и близких от гриппа и его опасных осложнений — для этого надо сделать прививку. Вакцинацию от гриппа прошли уже более 1,3 млн человек в Подмосковье», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Перед вакцинацией врач проведет осмотр и направит на прививку. Записаться на прием к специалисту можно через портал госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в Telegram. Ознакомиться с графиком выездов мобильных комплексов можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.