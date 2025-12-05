В Подмосковье с помощью телемедицины продлили почти 400 тыс электронных рецептов

В Московской области продлить рецепт на льготный лекарственный препарат можно без посещения поликлиники, так как сделать это можно в ходе телемедицинской консультации, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Для продления электронного рецепта на льготный лекарственный препарат пациенту необходим только доступ в Интернет. В ходе телемедицинской консультации врач, после проведенной консультации, дистанционно продлит электронный рецепт. С начала этого года с помощью телемедицины в Московской области продлили почти 400 тыс. электронных рецептов», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Также о необходимости продления электронного рецепта на льготный лекарственный препарат напоминает робот на основе искусственного интеллекта — Светлана. Она также предлагает записать пациента на телемедицинскую консультацию. Звонки осуществляются с номера +7 (498) 602-31-35.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, через тел. 122, на приеме у лечащего врача или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.