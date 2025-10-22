В Подмосковье с помощью телемедицины продлили почти 1,5 млн электронных рецептов

Для того, чтобы продлить электронный рецепт на льготный лекарственный препарат жителю Подмосковья не нужно посещать поликлинику, так как сделать это можно в ходе телемедицинской консультации. Об этом сообщает пресс-служба Минздава региона.

«Телемедицина позволяет пациенту экономить колоссальное количество времени, так как нет нужды посещать поликлинику. Ему понадобится только доступ в Интернет и врач, после проведенной консультации, дистанционно продлит электронный рецепт. С начала года с помощью телемедицины в Подмосковье продлили почти 1,5 млн электронных рецептов», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Также о необходимости продления электронного рецепта на льготный лекарственный препарат напоминает робот на основе искусственного интеллекта — Светлана. Она также предлагает записать пациента на телемедицинскую консультацию. Звонки осуществляются с номера +7 (498) 602-31-35.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, через тел. 122, на приеме у лечащего врача или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.