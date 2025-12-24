В Подмосковье с начала года заготовили более 76 тонн донорской крови

В Подмосковье с начала года заготовили свыше 76 тонн донорской крови и ее компонентов, что на 15,7 тонны больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В регионе активно развивается донорское движение. Все больше жителей безвозмездно сдают кровь и ее компоненты, чтобы помочь пациентам, которым это необходимо для спасения жизни. Донорская кровь используется для лечения пострадавших в ДТП, пациентов с травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, а также для помощи детям, рожденным раньше срока.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин отметил, что заготовленный объем крови и ее компонентов увеличился на 15,7 тонны по сравнению с прошлым годом.

Московский областной центр крови принимает доноров ежедневно с 8:00 до 14:00 по адресу: Москва, ул. Металлургов, 37А. Предварительная запись для сдачи цельной крови не требуется. Ознакомиться с полным списком учреждений службы крови региона можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.