В Подмосковье с начала года ввели в работу рентген-аппараты на 1,5 млрд рублей

В Московской области продолжается масштабная работа по оснащению больниц и поликлиник современным тяжелым оборудованием. Так, в Щелковской и Луховицкой больницах установили 3 цифровых рентгеновских аппарата. Они пришли на смену устаревшей аналоговой технике, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Цифровые рентген-аппараты позволяют в короткие сроки проводить качественную диагностику при минимальной лучевой нагрузке. Важно, что описание исследования отображается в электронной карте пациента, за ним не надо идти в поликлинику. С начала года мы ввели в работу в Подмосковье 65 рентген-аппаратов на сумму более 1,5 млрд рублей», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В Щелковской больнице новые рентген-аппараты установлены в поликлиниках в микрорайоне Бахчиванджи и в поселке Свердловский, первый начал работу в обычном режиме, а второй пока в тестовом. В Луховицкой больнице аппарат установлен в лечебном корпусе, где в настоящий момент проводится капитальный ремонт. Исследования на новой технике будут проводиться после окончания работ.

Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Направление на рентген-исследование выдает лечащий врач при наличии медицинских показаний.

Записаться на прием можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» инфомат в медицинской организации, через тел. 122, на приеме у лечащего врача или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.