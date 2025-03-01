В Подмосковье с начала года тестирование на ВИЧ прошли уже более 235 тыс человек

В Московской области жители могут бесплатно и анонимно пройти тестирование на наличие ВИЧ-инфекции. Сделать это можно в кабинетах тестирования на ВИЧ в поликлинике по месту жительства, в центре по профилактике и борьбе со СПИДом, а также во время выездов мобильных медицинских комплексов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Хотелось бы обратить внимание на важность регулярного обследования на антитела к ВИЧ. Так как длительно ВИЧ-инфекция может никак не проявляться, а люди тестируются нерегулярно и могут не знать о своем диагнозе. Мы настоятельно рекомендуем проходить тестирование на ВИЧ ежегодно. С начала года обследование прошли более 235 тыс. человек, что на 1,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Сдать тест на ВИЧ можно бесплатно и анонимно по адресу центра по борьбе со СПИДом: Котельники, мкр. Силикат, 41а, а также в кабинетах тестирования по месту жительства. Подробную информацию о ВИЧ/СПИДе можно найти на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.