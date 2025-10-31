В Подмосковье с начала года родилось более 1,5 тыс детей после ЭКО

В Московской области женщины при наличии показаний могут пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Также им доступен криоперенос — метод, позволяющий использовать эмбрионы, полученные в предыдущем цикле ЭКО и сохраненные в специальном температурном режиме. Процедуры реализуются в рамках национального проекта «Семья», сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Современные технологии позволяют женщинам, которые не могут забеременеть естественным путем, стать мамами. В регионе ЭКО и криоперенос проводятся при наличии показаний за счет средств ОМС. С начала этого года в Подмосковье с помощью ЭКО родилось более 1,5 тыс. детей», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Получить данную услугу в Подмосковье можно бесплатно, оформив квоту. Подробная инструкция, а также перечень необходимых для этого документов размещены на сайте Министерства здравоохранения Московской области в разделе «Информация».

Подробнее узнать о системе родовспоможения Московской области можно на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье». Также в Подмосковье работает единый кол-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.