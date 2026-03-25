В Подмосковье с начала года родились 127 двоен и одна тройня

С начала 2026 года в Московской области появились на свет 127 двоен и одна тройня. Помощь беременным и новорожденным оказывают в шести перинатальных центрах и областном НИИ акушерства и гинекологии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В регионе действует трехуровневая система родовспоможения. Она включает шесть перинатальных центров и областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии. Здесь оказывают высокотехнологичную помощь беременным женщинам, роженицам и новорожденным, в том числе с экстремально низкой массой тела.

«Для ведения беременности и проведения родов в регионе созданы все необходимые условия: работают высококвалифицированные специалисты, медорганизации оснащены современным оборудованием. Будущим мамам доступны телемедицинские консультации, центры грудного вскармливания и школы будущих родителей. Система позволяет обеспечить качественную помощь на всех этапах беременности и родов, включая случаи многоплодной беременности. С начала года в Подмосковье родились 127 двоен и одна тройня», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В родовспомогательных учреждениях региона доступны различные виды родов: мягкие, вертикальные, партнерские, а также в сопровождении доулы.

Подробная информация размещена на портале «Стань мамой в Подмосковье» https://mama.zdrav.mosreg.ru/. Также работает единый кол-центр системы по телефону +7 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.