В Подмосковье с начала года провели 2,3 млн телемедконсультаций

Почти 2,3 млн телемедицинских консультаций провели врачи Московской области с начала 2026 года. Жители региона могут онлайн обсудить результаты анализов, закрыть больничный или продлить рецепт, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Телемедицинские консультации позволяют жителям Подмосковья получать медицинскую помощь без посещения поликлиники. В онлайн-формате можно обсудить итоги диспансеризации, результаты анализов и исследований, скорректировать лечение, закрыть больничный лист и продлить электронный рецепт на льготные лекарства.

«Телемедицина делает медицинскую помощь значительно проще и доступнее. Для пациента это очень удобно: не нужно тратить время на дорогу в поликлинику — получить консультацию можно онлайн из дома. Такой формат экономит часы, которые можно провести с семьей или посвятить другим важным делам. С начала года в Московской области врачи провели уже почти 2,3 млн онлайн-приемов», — сказал Максим Забелин.

Услуга доступна взрослым, беременным женщинам и детям. Записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение «Добродел:Телемедицина», чат-бот Денис в мессенджере «МАХ» https://max.ru/eregistratura_mo_bot, региональный портал госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/ или по телефону горячей линии 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.