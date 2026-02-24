В Подмосковье с начала года провели 165 тыс детских телемедконсультаций

С начала 2026 года в Московской области врачи провели почти 165 тыс телемедицинских консультаций для детей. Онлайн-приемы позволяют получить рекомендации, продлить рецепт и оценить ход лечения без посещения поликлиники, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жители Подмосковья могут получить консультацию врача дистанционно с помощью телемедицины. Сервис доступен взрослым, детям и беременным женщинам. Онлайн можно проверить динамику лечения, получить расшифровку анализов, рекомендации специалиста и продлить электронный рецепт на льготное лекарство.

«С помощью телемедицины можно проверить динамику и ход лечения, получить рекомендации и расшифровку анализов, продлить электронный рецепт на льготное лекарство, а при необходимости направление на прием к узкопрофильному специалисту. Такой онлайн-прием удобен и для родителей, и для детей, так как нет необходимости посещать поликлинику. Всего с начала года в Подмосковье провели почти 165 тыс. телемедицинских консультаций для детей», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение «Добродел:Телемедицина», чат-бот Денис в мессенджере «МАХ», региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в медорганизации, по телефону 122 или на приеме у лечащего врача.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.