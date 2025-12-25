В Подмосковье с начала года профосмотры прошли почти 1,4 млн детей

Почти 1,4 млн детей прошли профилактические осмотры в Московской области с начала года, что на 73,5 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Детское население Московской области может пройти профилактический осмотр как в поликлинике, так и в образовательном учреждении. Для этого в школы и детские сады выезжают бригады медицинских специалистов.

Профосмотр позволяет уточнить группу здоровья ребенка и своевременно выявить возможные патологии. Если в ходе осмотра в образовательном учреждении у ребенка заподозрено заболевание, его направляют в поликлинику для более углубленной диагностики.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что с начала года профилактические осмотры прошли почти 1,4 млн детей, что на 73,5 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Информация о прохождении профосмотра появится в личном кабинете на региональном портале госуслуг в течение 45 дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.