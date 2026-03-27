В Подмосковье с начала года поставили 62 аппарата ИВЛ

Более 60 аппаратов искусственной вентиляции легких поступило в больницы Подмосковья с начала 2026 года. Оборудование закупают по поручению губернатора в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В медицинские организации Московской области продолжает поступать современное оборудование, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких. Техника необходима для оказания специализированной помощи пациентам с нарушениями дыхания.

«Оснащение медицинских организаций современным оборудованием — одно из приоритетных направлений нашей работы. С начала текущего года в больницы Подмосковья поставлено 62 аппарата искусственной вентиляции легких на сумму почти 290 млн рублей. До конца года поставим еще 65 единиц оборудования», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Он уточнил, что аппараты уже поступили в восемь медорганизаций региона, в том числе в Дмитровскую, Клинскую и Мытищинскую больницы. Закупка оборудования проводится по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.