В Подмосковье с начала 2024 года заготовили 71 т крови и ее компонентов

Жители Московской области могут сдать кровь и ее компоненты в учреждениях службы крови, а также во время выездных донорских акций. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В Подмосковье растет число доноров. Так, в прошлом году донорами стали 53 тыс. человек, а в этом почти 69 тыс., из них 17 тыс. впервые. С начала текущего года Московский областной центр крови заготовил 71 тонну крови и ее компонентов, что на 2 тонны больше, чем за аналогичный период 2023 года», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Донорская кровь и ее компоненты требуются людям с серьезными травмами, ожогами, пациентам с онкологическими заболеваниями, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях и новорожденным с различными патологиями.

Головным учреждением службы крови в Подмосковье является Московский областной центр крови.

Узнать всю необходимую информацию о донорстве крови в Подмосковье можно на портале «Доноры Подмосковья».

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.