В Подмосковье с начала 2024 года вертолеты санавиации совершили 745 вылетов

Для оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, межбольничной транспортировки пациентов в Московской области применяется санитарная авиация. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Санитарная авиация необходима, когда пациента нужно экстренно доставить в медицинское учреждение. Благодаря работе санавиации, сделать это можно в максимально короткие сроки, так как она не зависит от трафика и расстояния. Всего с начала этого года было совершено 745 вылетов, что на 79 больше, чем за аналогичный период прошлого года. В этом году на дежурство заступил третий вертолет санавиации. Он задействован в транспортировке маленьких пациентов в детский клинический центр имени Л. М. Рошаля, который круглосуточно принимает детей со всего Подмосковья для оказания экстренной медпомощи», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В составе авиамедицинских бригад работают опытные врачи-анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры территориального центра медицины катастроф. Кроме того, посадочные площадки оборудованы системой «Ночной старт», позволяющей вертолетам вылетать даже в темное время суток.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что почти 70 автомобилей неотложной помощи поступило в подмосковные медучреждения в 2024 году. Они были закуплены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«В этом году поставили 68 неотложек — по 8 в Московской областной детский хоспис и Балашихинскую больницу, 3 — в Лобненскую, а также в Воскресенскую, Серпуховскую, Солнечногорскую и другие наши медучреждения. Кроме того, до конца 2024-го в разные уголки Подмосковья поступят 77 машин «скорой», — сказал губернатор.