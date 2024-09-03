В Подмосковье родилось порядка 1,2 тыс детей после ЭКО с января

Для жительниц Московской области при наличии медицинских показаний доступны процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и криопереноса — технологии, позволяющей использовать эмбрионы, полученные в предыдущем цикле ЭКО и сохраненные в специальном температурном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Благодаря современным репродуктивным технологиям, мы можем помочь женщинам, которые не могут забеременеть естественным путем, стать мамами. Важно, что такие процедуры, как ЭКО и криоперенос в регионе выполняются бесплатно, по полису ОМС. Всего после ЭКО с начала года в Подмосковье на свет появилось порядка 1,2 тыс. детей», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Получить данную услугу в Подмосковье можно бесплатно, оформив квоту. Подробная инструкция для желающих оформить направление на процедуру ЭКО, а также перечень необходимых для этого документов размещены на сайте министерства здравоохранения Московской области в разделе «Информация».

Процедура реализуется благодаря региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в национальный проект «Демография».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.