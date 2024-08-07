В Подмосковье родилась девочка с семикратным обвитием двухметровой пуповиной

В Наро-Фоминский перинатальный центр поступила 29-летняя женщина на 39-й неделе беременности с выявленным ранее многократным обвитием шеи ребенка пуповиной. Данная патология опасна травмированием или удушьем плода, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«После обследования пациентки мы приняли решение о проведении кесарева сечения. Во время операции с шеи новорожденной девочки мы сняли 7 витков пуповины и 3 кольца с ручки двухметровой длины. Подобная аномалия встречается очень редко, двухметровая пуповина — история уникальная, ведь нормальная длина пупочного канатика обычно составляет 40-60 см. Операцию провели успешно, на свет появилась девочка ростом 53 см, весом 3 270 граммов», — рассказал оперирующий врач акушер-гинеколог Сергей Солостухин.

Глава семьи был приглашен на партнерское кесарево сечение, во время операции поддерживал свою супругу и первым взял на руки новорожденную. На данный момент мама и ребенок чувствуют себя хорошо и уже выписаны.

Более подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье». Также в Подмосковье работает единый кол-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

В Московской области за организацию профилактических мероприятий среди населения отвечает министерство здравоохранения. Это выезды узкопрофильных специалистов на отдаленные территории региона, организация осмотров на предприятиях. Особое место занимает пропаганда диспансеризации, помогающей выявить серьезные заболевания на начальной стадии. Она включает: осмотр врача, анализы крови, антропометрию, онкоскрининги, ЭКГ, измерение внутриглазного и артериального давления. Летом ее можно пройти в выездных медицинских пунктах на входе в парки. Свыше 1 млн жителей Подмосковья прошли бесплатную диспансеризацию в 2024 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.