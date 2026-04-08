В Подмосковье робот Светлана обработала 650 тыс записей к врачу

Голосовой помощник на базе искусственного интеллекта робот Светлана с начала 2026 года помог пациентам Подмосковья подтвердить или отменить почти 650 тыс записей к врачу. Сервис напоминает о приеме и позволяет освободить время для других пациентов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области в систему здравоохранения внедрен голосовой помощник на основе искусственного интеллекта — робот Светлана. Сервис позволяет записаться на прием к специалисту, вызвать врача на дом, а также напоминает о предстоящем визите и необходимости продлить электронный рецепт на льготное лекарство.

«За день до приема у врача пациенту поступает звонок от робота Светланы, чтобы напомнить о визите. Если по какой-то причине планы изменились, запись можно отменить или перенести — на освободившееся время смогут записаться другие пациенты. С начала года робот Светлана помогла пациентам подтвердить или отменить почти 650 тыс записей к врачу», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Звонки осуществляются с номера +7 (498) 602-31-35. Записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start, инфомат в медицинской организации, по телефону 122, на приеме у лечащего врача или через чат-бот в МАХ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.