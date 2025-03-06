В Подмосковье репродуктивную диспансеризацию прошли 144 тыс человек с января

Жители Московской области от 18 до 49 лет могут пройти репродуктивную диспансеризацию. В ходе осмотра женщины получают консультацию акушера-гинеколога, проходят УЗИ органов малого таза и молочных желез, а также цитологическое исследование. Мужчины могут получить консультацию врача-уролога, а при необходимости специалист направит пациента на дополнительные исследования, включающие спермограмму, УЗИ предстательной железы и анализ на инфекции, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Обследование репродуктивного здоровья — один из важнейших этапов планирования будущей беременности. В Московской области такой осмотр можно пройти бесплатно, по полису ОМС. При необходимости специалисты направят пациентов на более детальное обследование. Всего с начала года репродуктивную диспансеризацию в регионе прошли более 144 тыс. человек», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Пройти репродуктивную диспансеризацию можно в поликлинике по месту прикрепления. Для этого необходимо обратиться в медучреждение с паспортом и полисом ОМС. Также записаться на диспансеризацию можно на портале «Здоровье», по номеру тел. 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.