В Подмосковье рассказали об опасности антибиотиков при лечении кожных заболеваний

Антибиотики — это группа лекарственных препаратов, которая используется для борьбы с бактериальными инфекциями, включая различные кожные заболевания, например, фурункулы, карбункулы, рожа, импетиго и другие. Однако, несмотря на свою эффективность, их применение имеет ряд строгих правил, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Антибиотики не применяются для лечения вирусных или грибковых заболеваний, поскольку не действуют на данные микроорганизмы. Для каждой бактериальной инфекции необходимо подбирать соответствующий антибиотик. В ином случае — он будет неэффективен. Антибактериальные препараты важно применять полным курсом, чтобы полностью уничтожить бактерии.

«Нерациональное использование антибиотиков может вызвать антибиотикорезистентность — одну из главных проблем современности, когда бактерии адаптируются и становятся невосприимчивыми к лекарствам, что значительно осложняет последующее лечение. По этой причине самостоятельное использование антибиотиков недопустимо», — предупреждает врач-дерматовенеролог Красногорского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Анаит Тамразова.

При обнаружении симптомов кожного инфекционного заболевания, следует обратиться к врачу-дерматовенерологу, который проведет диагностику и назначит наиболее подходящий препарат для терапии высыпаний. Оформить запись на прием к специалисту можно через региональный портал «Здоровье» zdrav.mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.