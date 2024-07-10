В Подмосковье рассказали об обеспечении прав беременных и рожениц

Продолжается Всероссийская неделя правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи. Специалисты Московского областного центра охраны материнства и детства рассказали об обеспечении прав беременных и рожениц в Московской области, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В Московской области реализуется следующий комплекс мер, направленных на поддержку материнства и детства. На получение выплаты на питание в 2024 году имеют право беременные женщины, начиная со срока беременности 12 недель — 400 рублей в месяц; кормящие мамы в течение 6 месяцев после родов (если ребенок полностью на грудном вскармливании) — 1000 рублей в месяц. Подробнее о том, какие документы необходимы, куда обратиться для оформления выплаты, можно узнать на портале «Здоровье. Детство».

Что касается листка нетрудоспособности по беременности и родам, то претендовать на оплачиваемый отпуск по беременности и родам может каждая работающая по трудовому договору женщина, которая готовится стать матерью. Точную продолжительность отпуска по беременности и родам устанавливает врач. Оформляется листок нетрудоспособности только в электронном виде на последних месяцах беременности — за 70 дней до предполагаемой даты родов (примерно на 30-й неделе беременности). Пособие по беременности и родам не зависит от длительности трудового стажа женщины. Выплату всегда выдают в размере 100% от среднего заработка. Подробнее о данной мере социальной поддержки можно прочитать на портале «Здоровье. Детство».

Ведущие акушеры и педиатры Подмосковья разработали перечень предметов, необходимых в первые месяцы жизни малыша. Эти предметы вошли в готовый подарочный набор «Я родился в Подмосковье» — он включает в себя самые необходимые предметы для матери и ребенка. Также можно сделать выбор между подарочным набором или денежной выплатой в 20 тыс. рублей. Узнать подробности можно на портале «Здоровье. Детство».

За обеспечением жителей Подмосковья качественной медпомощью следит министерство здравоохранения региона. Оно продолжает закупать в больницы и поликлиники новое медицинское оборудование. Это различные комплексы для электрохирургии, лечения неврологических отклонений, восстановления после перенесенных заболеваний дыхательной, сердечно-сосудистой и других систем организма. Кроме того, поступает новое «тяжелое» оборудование для проведения диагностики: КТ, МРТ, рентгеноаппараты, флюорографы и маммографы. Такая медтехника в «цифре» позволяет оперативно получить заключение самых лучших специалистов в удаленном режиме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.