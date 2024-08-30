В Подмосковье рассказали о законных выходных для доноров

Наше государство поддерживает институт донорства крови и потому, чтобы доноров становилось еще больше, для них в законодательстве предусмотрен ряд гарантий, в том числе и трудовых. Гарантии и компенсации работникам в случае сдачи ими крови и ее компонентов установлены ст. 186 трудового кодекса РФ, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим медицинского осмотра донор освобождается от работы», — отметил врач-трансфузиолог Московского областного центра крови Никита Митькин.

Также по соглашению с работодателем донор вправе в день сдачи крови и ее компонентов выйти на работу (за исключением случаев, если он работает во вредных и/или опасных условиях). Тогда донору по его желанию предоставляется другой день отдыха.

При сдаче крови и ее компонентов в период ежегодного оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день донору по его желанию предоставляется другой день отдыха.

«Не согласовать отгул в день, указанный в заявлении, работодатель может только в одном случае: если со дня сдачи крови прошло более года», — сказал Никита Митькин.

После каждого дня сдачи крови и ее компонентов донору предоставляется дополнительный день отдыха. Сдача крови — это не только возможность получить отгул, но и шанс спасти чью-то жизнь. Поэтому, если есть возможность и желание стать донором, не стоит отказываться от этого благородного поступка.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.