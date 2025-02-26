В Подмосковье рассказали о нормальных ощущениях беременной женщины

Беременность — это уникальное и волнующее время, но оно также может сопровождаться рядом физиологических изменений, которые могут вызывать дискомфорт. Врач акушер-гинеколог Люберецкого роддома Татьяна Борисова подчеркивает, что некоторые ощущения во время беременности абсолютно нормальны и не должны вызывать беспокойства, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Тошнота и рвота, особенно в первом триместре, являются распространенным явлением, связанным с гормональными изменениями. Учащенное мочеиспускание, усталость и сонливость также считаются нормальными симптомами. Изменения в груди, такие как болезненность, увеличение размера, выделение молозива, также ожидаемы», — отметила доктор.

Кроме того, многие женщины испытывают запоры, изжогу и отеки ног. Важно помнить, что эти ощущения обычно временные и проходят после родов. Однако, врач уточнила, если женщина испытывает сильную боль в животе, пояснице, патологические выделения из половых путей или другие необычные симптомы, необходимо немедленно обратиться к врачу. Правильный уход за собой, здоровое питание и регулярные консультации с врачом помогут наслаждаться беременностью и подготовиться к рождению здорового ребенка.

«Важно понимать, что интенсивность и проявление этих ощущений может варьироваться от женщины к женщине. Некоторые могут испытывать легкую тошноту по утрам, в то время как другие могут страдать от сильной рвоты в течение всего дня. Также и с другими симптомами: отеки могут быть незначительными или довольно выраженными», — заключила специалист.

Изменения в настроении также являются нормальным явлением во время беременности. Гормональные колебания могут вызывать раздражительность, плаксивость или, наоборот, прилив энергии. Важно научиться справляться с этими эмоциональными всплесками, находить время для отдыха и релаксации. Чтобы облегчить дискомфорт, связанный с беременностью, рекомендуется придерживаться простых советов. При тошноте и рвоте помогает частое употребление небольших порций пищи, избегание жирной и острой еды. Для предотвращения запоров необходимо употреблять достаточное количество клетчатки и жидкости. От изжоги поможет сон с приподнятым изголовьем и избегание пищи, вызывающей ее появление. Регулярные упражнения и ношение удобной обуви помогут справиться с отеками ног.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.