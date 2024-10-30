В Подмосковье рассказали, можно ли принимать антибиотики во время беременности

Антибиотики и беременность — это тема, требующая особого внимания и осторожности. В период ожидания ребенка иммунитет женщины подвергается естественному снижению, что может провоцировать обострение хронических заболеваний или развитие инфекций, неминуемо ведя к необходимости использования лекарственных препаратов, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Не все антибиотики обладают одинаковой безопасностью. Так, пенициллины и цефалоспорины считаются надежными союзниками для беременных, в то время как тетрациклины могут нести угрозу нежелательных последствий.

«Перед назначением антибиотиков крайне важно тщательно взвесить потенциальные риски. Это включает в себя оценку возможных последствий для матери и плода. Беременной женщине строго не рекомендуется заниматься самолечением, но обязательно консультироваться с лечащим врачом, чтобы выбрать наиболее безопасный и эффективный вариант лечения. В итоге, адекватное руководство и индивидуальный подход к каждому случаю помогут минимизировать риски и обеспечить здоровье как матери, так и будущего ребенка», — рассказала заведующая акушерским отделением патологии беременности родильного дома Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД), врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Оксана Болотова.

По словам доктора в некоторых ситуациях, например при тяжелых инфекциях, быстрое применение антибиотиков может быть жизненно необходимым. Тогда врач основывается на принципе соразмерности, учитывая, что потенциальная польза для матери превышает риски для плода. Однако даже в таких ситуациях регулярный мониторинг за состоянием здоровья матери и будущего ребенка остается первоочередной задачей. Необходимо также обращать внимание на возможные альтернативные методы лечения. В завершении своего рассказа специалист отметила значимость профилактики инфекционных заболеваний во время беременности, которая играет важную роль. Соблюдение гигиенических норм, здоровый образ жизни и своевременные медицинские обследования помогут существенно снизить риск инфекций, и, как следствие, может уменьшить необходимость в применении антибиотиках.

Оказание медицинской и лекарственной помощи населению Московской области — главная задача министерства здравоохранения. Речь идет о строительстве новых и модернизации уже существующих медучреждений, открытии ФАПов в деревнях и селах. Кроме того, в Подмосковье для оказания помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, межбольничной транспортировки пациентов применяется санавиация. Важная составляющая оказания квалифицированной помощи — замена устаревшего оборудования на современное.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.