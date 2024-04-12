В Подмосковье рассказали, как космические технологии помогают в реабилитации

В современной медицине давно и успешно используются технологии, которые разрабатывались специально для подготовки космонавтов и восстановления после долгих полетов. Как эти передовые разработки помогают в лечении и реабилитации обычных людей и прежде всего детей, рассказала заведующая отделением медицинской реабилитации НИКИ детства, врач-невролог Марина Шведова, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Наш Институт давно использует уникальные космические технологии для восстановления маленьких пациентов. Например, у нас в арсенале есть лечебный костюм «Регент» для реабилитации после тяжелых заболеваний. Изначально это был нагрузочный костюм «Пингвин». Он помогал космонавтам в невесомости придать телу нагрузку, похожую на земную, снизив неблагоприятное воздействие на опорно-двигательный аппарат. Первые испытания „Пингвина“ в космосе прошли в 1971 году. Позже он был доработан для нужд медицины. И сегодня с его помощью мы восстанавливаем двигательные функции у детей», — рассказала специалист.

На основе космического аппарата «Пион» был разработан имитатор опорной подошвенный нагрузки «Корвит». Он служит для восстановления навыков ходьбы, нормализации мышечного тонуса и правильного позиционирования ног. Кроме того, «Корвит» помогает в профилактике венозной недостаточности, неустойчивости из-за долгого лежачего положения.

«И, конечно, надо отметить еще одну космическую разработку для медицины, которую знают все. Это инфракрасные термометры. Первыми „пациентами“, у которых с их помощью измеряли температуру, — были звезды. Ученые быстро поняли, что новое устройство можно использовать в медицине. Оно удобнее ртутных градусников, особенно если пациент маленький или измерить температуру нужно быстро», — заключила Марина Шведова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.