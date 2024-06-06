В Подмосковье расширенный неонатальный скрининг прошли 29 тыс новорожденных

В Московской области всем новорожденным проводится неонатальный скрининг на 36 патологий. Исследование выполняется в первые дни жизни ребенка и позволяет выявить генетические заболевания на ранней стадии, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Благодаря проведению такого исследования, мы можем своевременно выявить детей из группы риска и начать лечение, а также диспансерное наблюдение. Всего с начала года были обследованы почти 29 тыс. детей. Кроме того, врачам удалось выявить у 50 детей генетические заболевания на ранней стадии», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Исследование проводится путем забора крови из пятки. При выявлении отклонения от нормы с родителями связывается специалист медицинской организации для разъяснения их дальнейших действий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.