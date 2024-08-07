В Подмосковье проводят телемедицинские консультации по вопросам беременности

Телемедицинские консультации для врачей активно внедряются в Подмосковье. Они оказываются при проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Одним из активных участников системы является Московский областной НИИ акушерства и гинекологии им. В. И. Краснопольского, ведущее научно-практическое учреждение здравоохранения и службы родовспоможения Московской области.

«Специалистами МОНИИАГ проводятся телемедицинские консультации в системе «врач-врач» по вопросам ведения беременности, проблемам невынашивания, репродуктивного здоровья, хирургического лечения гинекологических заболеваний, а также детской гинекологии и вакцинации от ВПЧ. Возможность обмена информацией между врачами лечебных учреждений и научно-исследовательского центра, где концентрируется работа с самыми сложными пациентами, востребована не только подмосковными врачами, но и специалистами других регионов Российской Федерации», — сказал директор МОНИИАГ Роман Шмаков.

Для получения консультативной помощи специалистов МОНИИАГ врач перинатального центра, родильного дома или женской консультации оформляет запрос и в течение 7 дней получает развернутую онлайн консультацию со специалистом по необходимому профилю.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.