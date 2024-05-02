В Подмосковье проводят арт-терапию для врачей

«Психологическая поддержка медиков является важной составляющей проекта «Наш участковый врач». Врачи любых специальностей находятся на передовой, часто оказываются в стрессовых ситуациях. Мы решили запустить занятия по арт-терапии, потому как этот метод показал свою клиническую эффективность. Занятия арт-терапией дают реальные результаты в решении различных психоэмоциональных и даже психосоматических проблем», — рассказала руководитель учебного центра НИКИ детства Екатерина Паснова.

Метод арт-терапии помогает справиться со стрессом, тревогой, эмоциональным напряжением. На занятиях врачи рисуют, сочиняют сказки, слушают музыку и открывают себя в разных видах творчества. Цель тренера в данном случае — обозначить и разрешить проблему или конфликт, прояснить травмирующее переживание. Групповая форма арт-терапии позволяет развивать ценные навыки, повысить самооценку участников, решить общие проблемы, кроме того на таких занятиях члены группы помогают и поддерживают друг друга, освобождаются от психологического напряжения.

«Через искусство человек познает себя и может себя выразить. А это напрямую способствует гармонизации личности. Рисуя, человек как бы прорабатывает те переживания, которые мешают его нормальному самочувствию и его общению с другими людьми. Арт-терапия помогает открыть внутренние переживания человека, помогает осознать желания и потребности. После тренингов мы получаем обратную связь — у врачей улучшается сон, снижается уровень стресса. Ну и приятный «бонус»: арт-терапия развивает эстетическое восприятие», — добавила психолог учебного центра НИКИ детства Екатерина Фролова.

Всего в рамках проекта НИКИ детства и Минздрава Подмосковья «Наш участковый врач» для детских специалистов региона проводятся три психологических тренинга: эмоциональный интеллект, профилактика профессионального выгорания и арт-терапия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.