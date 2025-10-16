В Подмосковье проверили более 60 тыс подростков на употребление наркотиков

В Московской области проводятся профилактические медицинские осмотры школьников и студентов, направленные на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Специалисты Московского областного наркологического диспансера проводят регулярные профилактические осмотры учащихся в школах, подмосковных ВУЗах, а также профессиональных образовательных учреждениях. Благодаря таким мероприятиям мы можем оценить картину потребления наркотиков среди молодежи, а также выстроить нашу дальнейшую работу. Всего с начала этого года в Подмосковье профилактические осмотры на употребление наркотических и психотропных веществ прошли более 60 тыс. учащихся», — сказал главный врач Московского областного наркологического диспансера, главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Специалист добавил, что по итогам тестирования работа ведется по нескольким направлениям — профилактическая работа со всеми группами, с теми, кто уже пробовал наркотики и с группами риска.

Профилактические медосмотры проводятся только специалистами наркологической службы на условиях добровольности, конфиденциальности, строгом соблюдении врачебной тайны с помощью приборов экспресс-анализаторов. Сведения о результатах профилактического медицинского осмотра по каждому участнику являются конфиденциальными и не разглашаются.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.