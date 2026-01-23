В Подмосковье провели более 170 тысяч телемедицинских консультаций в ФАПах в 2025 году

.В 2025 году жители сельских территорий Подмосковья получили свыше 170 тысяч телемедицинских консультаций в фельдшерско-акушерских пунктах, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жители сельских районов Московской области могут обратиться к врачу, включая специалистов, с помощью телемедицины в фельдшерско-акушерских пунктах. Такая возможность позволяет пациентам из отдаленных населенных пунктов получать медицинскую помощь без необходимости посещения поликлиники.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что за 2025 год в ФАПах провели более 170 тысяч телемедицинских консультаций. Во время онлайн-приема врач может скорректировать лечение, продлить электронный рецепт на льготные лекарства, разъяснить результаты диспансеризации и обследований, а также закрыть больничный лист.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение «Добродел:Телемедицина», чат-бот Денис в мессенджере «МАХ», региональный портал Госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, по телефону горячей линии 122 или на приеме у лечащего врача.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.