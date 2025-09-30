В Подмосковье провели 900 тыс телемедицинских консультаций для детей в 2025 г

В Московской области телемедицинские консультации доступны как взрослому, так и детскому населению. Так, для получения повторной консультации медицинского специалиста не нужно посещать поликлинику. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Телемедицина стала важной частью системы здравоохранения Подмосковья и особенно востребована среди родителей. Она позволяет быстро получить повторную консультацию врача, не тратя время на дорогу и ожидание в очередях. Наш флагман в детской телемедицине — Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля, только с начала года в регионе проведено почти 900 тыс. консультаций для детей, и каждая из них — это возможность своевременно поддержать здоровье ребенка. Такой формат помогает значительно снизить нагрузку на поликлиники и сделать медицинскую помощь более доступной и удобной для семей», — подчеркнула вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Онлайн-прием возможен только после первичного очного посещения врача. Записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение «РТ ДокторОнлайн», портал Госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, линию 122 или на приеме у лечащего врача.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.