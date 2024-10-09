В Подмосковье провели 21,3 тыс исследований на инфекционное заболевание лошадей
Сап — одно из тяжелых инфекционных заболеваний, вызываемое бактерией Burkholderia mallei. Оно передается от животных к людям, в основном от непарнокопытных — лошадей, ослов, мулов, зебр и верблюдов, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.
К симптомам сапа у животных относятся: повышение температуры тела до 41 градуса, учащенное дыхание, отказ от корма, увеличение лимфатических узлов.
Специалисты государственных ветеринарных лабораторий Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области проводят комплекс мероприятий по диагностике и профилактике сапа, который включает в себя как клинический осмотр поголовья, так и лабораторные исследования.
С начала года специалисты провели 21,3 тысячу исследований на сап, случаев регистрации заболевания не выявлено.
При появлении симптомов данного заболевания у животного необходимо как можно скорее обратиться к ветеринару ближайшей ветстанции. Адреса и телефоны указаны на сайте.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.