В Подмосковье провели 19 тренингов по выгоранию для педиатров

С начала 2026 года для врачей-педиатров Подмосковья организовали 19 психологических тренингов по профилактике профессионального выгорания. В них приняли участие 158 медицинских работников, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Врачи-педиатры медучреждений, подведомственных региональному министерству здравоохранения, могут пройти специальные психологические тренинги. Программы направлены на снижение уровня стресса и тревожности, развитие эмоционального интеллекта и навыков бесконфликтного общения с пациентами и их родственниками.

«В первую очередь такие тренинги направлены на снижение уровня стресса и внутренней тревоги, а также восполнение ресурсов. Занятия проводятся специалистами НИКИ детства. С начала этого года в Подмосковье провели уже 19 тренингов по профилактике выгорания, а участие в них приняли 158 медработников региона», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Занятия проходят очно. При необходимости врач может получить индивидуальную консультацию психолога как очно, так и онлайн. Подробная информация о психологической поддержке размещена на портале «Здоровье. Детство» в разделе для специалистов по ссылке: https://detstvo.zdrav.mosreg.ru/ (требуется регистрация).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.



«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.