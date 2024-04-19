В Подмосковье проведут практические занятия для будущих родителей в мае

В Московском областном перинатальном центре (МОПЦ) работает школа для мам и пап «Мое солнышко». Специалисты медицинского учреждения проводят занятия, на которых семейные пары могут узнать полезную информацию о партнерских родах, уходе за новорожденным, а также получить психологическую помощь, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Занятия в школе для мам и пап «Мое солнышко» проходят в Московском областном перинатальном центре каждый месяц. Обучение проводят штатные сотрудники нашего медицинского учреждения. Будущим родителям рассказывают о том, что необходимо для того, чтобы беременность протекала благополучно, зачем роженице нужен партнер на родах, какие существуют техники для успешного родоразрешения, а также как наладить лактацию и что необходимо для ухода за младенцем. Все занятия проводят на бесплатной основе», — рассказала главный врач, профессор, главный акушер-гинеколог Подмосковья Ольга Серова.

В мае для будущих родителей проведут занятия по темам: «Как протекают роды и как помочь себе и ребенку наиболее комфортно и спокойно появиться на свет», «Техники немедикаментозного обезболивания родов», «Роды без боли и страха. Психологическая подготовка и приемы обезболивания», «Уход за новорожденным». Специалист по грудному вскармливанию, врач-маммолог Екатерина Гончарова покажет беременным, как правильно прикладывать новорожденного к груди и наладить успешную лактацию малыша. Для посещения занятия в школе мам и пап «Мое солнышко» необходима предварительная запись.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.