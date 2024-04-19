В Подмосковье прошли учения массового поступления пострадавших

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Для сотрудников областной травматолого-ортопедической больницы 18 апреля были организованы учения: «Организация и осуществление медицинской помощи пострадавшим при массовом поступлении», сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Особое внимание было уделено процессу сортировки пострадавших. В медицине катастроф данный метод сортировки называется «триаж». Цель системы «триаж» заключается в том, чтобы обеспечить своевременную медицинскую помощь в оптимальном объеме и провести рациональную эвакуацию пострадавших. Пострадавших делят на цветовые группы. Каждый цвет соответствует тяжести состояния», — прокомментировал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

В Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больнице на постоянно основе проходят тренинги и учения массового поступления пострадавших.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.