В Подмосковье прошли реабилитацию после перенесенных заболеваний около 100 тыс человек

Жители Московской области, перенесшие заболевания болезней сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, органов дыхания, а также получившие травмы, могут бесплатно пройти реабилитацию. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Пройти реабилитацию можно в круглосуточных и дневных стационарных отделениях, а также в амбулаторных при поликлиниках. Всего в регионе отделения медицинской реабилитации работают в 42 учреждениях. С начала этого года реабилитацию после перенесенных заболеваний в Подмосковье прошли почти 100 тыс. человек», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Реабилитация проводится бесплатно, по полису ОМС. На нее направит лечащий врач при наличии у пациента медицинских показаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.