В Подмосковье прошли реабилитацию после перенесенных заболеваний 85 тыс человек

В Московской области жителям, перенесшим различные заболевания, доступна реабилитация в подмосковных медорганизациях. Пройти ее могут пациенты после заболеваний сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, патологиями центральной нервной системы, органов дыхания, а также после полученных травм, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Реабилитация — заключительный и один из ключевых этапов на пути к восстановлению пациента. В Подмосковье для взрослых пациентов работают33 круглосуточных, 11дневных, а также 17 поликлинических отделений реабилитации. Всего с начала года реабилитацию после перенесенных заболеваний прошли уже 85 тыс. человек», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Реабилитация проводится бесплатно, по полису ОМС. На нее направит лечащий врач при наличии у пациента медицинских показаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.