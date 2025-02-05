В Подмосковье прошли реабилитацию после перенесенных заболеваний 117 тыс человек

В Московской области жители, перенесшие различные заболевания, могут пройти реабилитацию в подмосковных медорганизациях. Реабилитация доступна после заболеваний сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, различных травм, а также патологиями периферической и центральной нервной системы, органов дыхания. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Реабилитация — важнейший этап восстановительного лечения и позволяет пациенту вернуться к привычному образу жизни, сохранив ее качество. В Подмосковье реабилитацию можно пройти в 24 медорганизациях, укомплектованных современным оборудованием, в том числе экзоскелетами. Всего в прошлом году реабилитацию после перенесенных заболеваний прошли почти 117 тыс. человек, что на 10 тыс. человек больше, чем в 2023», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Реабилитация проводится бесплатно, по полису ОМС. На нее направит лечащий врач при наличии у пациента медицинских показаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.