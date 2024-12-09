В Подмосковье прошла встреча с министром здравоохранения РФ

На международном форуме #МЫВМЕСТЕ состоялась ежегодная встреча команды Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Московское областное региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» представляли 19 студентов-волонтеров Московского областного медицинского колледжа и региональный координатор Подмосковья, советник директора колледжа по воспитанию Наталья Костяева. На площадке форума собрались лучшие представители волонтерского движения. Были подведены итоги уходящего года и намечены планы на будущее. Министр также выразил благодарность всем волонтерам, подчеркнув значимость работы, которую бескорыстно выполняют добровольцы.

«Мы наблюдаем возрастание интереса к своей деятельности, и количество желающих оказывать посильную помощь неуклонно увеличивается. Ключевая задача для добровольческого движения на 2025 год это массовое привлечение волонтеров к реализации национальных проектов», — сказала Костяева.

Московское областное региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» было основано в 2018 году. В настоящий момент отделение насчитывает свыше 10 000 добровольцев, из которых 8 500 составляют студенты Московского областного медицинского колледжа. Волонтеры оказывают помощь медицинским организациям, ведут просветительскую работу, участвуют в популяризации донорства, проводят обучение по первой помощи и оказывают поддержку участникам СВО. В 2024 году нашими волонтерами было организовано более 700 мероприятий, благодаря которым свыше 24 000 доброполучателей смогли получить необходимую помощь.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.