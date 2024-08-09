В Подмосковье прошла встреча по вопросам предстоящего капремонта МОЦОМД

В рамках проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия» состоялась рабочая встреча между главным врачом Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД), доктором медицинских наук, заслуженным врачом РФ Татьяной Мельники и депутатом Московской областной думы, членом партии «Единая Россия» Дмитрием Дениско, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Предметом встречи стало обсуждение проекта предстоящего капитального ремонта в стационарном отделении № 2 детской больницы, который планируется начать осенью текущего 2024 года. Депутат Дениско приехал ознакомиться с тем, как проходит подготовка к предстоящей работе. В совещании также приняли участие заместитель главного врача по медицинской части Татьяна Колесникова и исполняющий обязанности заместителя главного врача по детству Антон Жильцов.

«Со своими коллегами-замами мы внесли в проект все современные наработки, основанные на принципе бережливого производства, который позволил нам заложить перепланировку стационара таким образом, чтобы в перспективе повысилась проходимость и организованность движения юных пациентов. А также разделить потоки больных и здоровых детей благодаря переоборудованию помещения нашего лечебного учреждения отдельными входами и выходами. Это позволит значительно снизить риск заражения и распространения вирусных заболеваний. Благодаря целому ряду архитектурно-планировочных решений мы смогли оптимизировать функциональность рабочего пространства и выстроить максимально комфортную навигацию для наших детей и их родителей. Мы проделали большую и кропотливую работу и уже этой осенью приступаем к реализации задуманного», — рассказала главный врач центра.

План ремонта предусматривает обновление фасада и входной группы, замену всех инженерных систем и коммуникаций, монтаж канального кондиционирования, переоборудование 6-местных палат на более комфортное двухместное размещение с индивидуальным санузлом. Расширится отделение анестезиологии-реанимации, увеличится количество операционных с 3 до 6. В подвале будет оборудован автоклав с утилизатором опасных отходов.

Самое главное — больница не закрывается на время ремонта. Пока будут идти работы в одной половине здания, во второй будут лечить пациентов центра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.