В Подмосковье прошла встреча главных медицинских сестер областных больниц

«По итогам встречи был намечен план дальнейшего сотрудничества и обмена опытом между медицинскими организациями. Медсестры отметили важность таких встреч для профессионального роста и повышения качества сестринского дела», — рассказал главный врач Московского областного противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

Проводила встречу главная медицинская сестра областного противотуберкулезного диспансера Брунова Марина. Она рассказала коллегам о нормативной базе, профессиональных наработках по направлениям сестринской деятельности. Особое внимание было уделено работе с лекарственными средствами (хранение, учет, применение) и санитарно-противоэпидемическому режиму.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.