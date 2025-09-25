В Подмосковье прошла конференция «Практики успешного наставничества в медицине»

В детском клиническом центре имени Л.М. Рошаля состоялась Конференция «Практики успешного наставничества в медицине. Тенденции развития». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковь.

В мероприятии приняли участие заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Штукина, председатель Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации Анатолий Домников, председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения Нина Суслонова, а также представители Министерства здравоохранения РФ, медицинских организаций региона и другие — в общей сложности более 300 человек. Еще свыше 500 врачей из разных регионов России присоединились к дискуссии через онлайн-трансляцию.

«В системе здравоохранения Московской области трудятся тысячи медицинских специалистов – это и медики с обширным практическим опытом, и молодые специалисты. Важно, что в Подмосковье действует программа наставничества, в рамках которой за каждым молодым сотрудником закрепляется более опытный коллега, который помогает погрузиться в профессию. В рамках конференции участники познакомились с лучшими практиками наставничества в регионе, обменялись опытом и наработками», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Конференция также включала в себя дискуссионную часть. Эксперты обсудили актуальные изменения в законодательстве, регулирующие наставническую деятельность, программы повышения квалификации для наставников, разработанные ведущими образовательными платформами, рассмотрели успешные примеры внедрения и развития наставничества в различных учреждениях здравоохранения Московской области. Спикерами выступили опытные наставники, руководители и представители медицинских учреждений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на съезде детских врачей Московской области. Он отметил ценность того, что в мероприятии принимают участие люди интересующиеся, люди, которые хотят учиться, развиваться и обмениваться опытом.

«Очень рад видеть в этом зале наших уважаемых, дорогих, очень ценных врачей, специалистов, профессионалов, людей, которые посвятили свою жизнь заботе о детях с первого дня, лечению, спасению», — сказал Воробьев.