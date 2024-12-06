В Подмосковье прошла конференция по генной терапии редких заболеваний кожи

Научно-практическая конференция «Инновационные методы диагностики, лечения и сопровождения пациентов с орфанными заболеваниями кожи в эру генной терапии» прошла в учебном центре НИКИ детства. Ведущие специалисты обсудили современные подходы в диагностике и терапии генодерматозов, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Раньше в арсенале врачей была только симптоматическая терапия: атравматичные перевязочные средства для защиты кожи от ран, от проникновения инфекций, облегчающие боль пациентов. Сегодня мы открываем новую эру — таргетной терапии. Это метод лечения, при котором используются препараты, направленные на конкретные молекулы или мишени в организме. Чтобы врачи могли уверенно применять этот подход в своей практике, мы регулярно проводим конференции и создаем обучающие материалы. Наша цель — донести до врачей последние научные достижения в этой области», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Применение нового метода лечения требует особых знаний, так как у препарата не только сложная техника смешивания и нанесения, но и ряд требований к применению: необходимо учитывать возрастные ограничения (старше 6 месяцев), соответствие генетики пациента показаниям применения препарата и др.

«Чтобы обеспечить максимальную эффективность будущего лечения, мы организовали практическое занятие по методике применения препаратов новейшей таргетной терапии. Мы верим, что серьезные проблемы с кожей у наших маленьких пациентов останутся в прошлом», — заключила руководитель центра генных дерматозов НИКИ детства, врач-дерматовенеролог Ольга Орлова.

Еще вовремя конференции прошел мастер-класс, посвященный российским сетчатым повязкам с силиконовым покрытием. Эти перевязочные средства предназначены для пациентов с буллезным эпидермолизом и не уступают лучшим мировым аналогам. Ожидается, что пациенты смогут получать их с 2025 года.

В этом году «Круг добра» начал закупать новейший таргетный препарат для местного лечения ран пациентов с буллезным эпидермолизом. Первые 47 пациентов из 23 регионов России получат инновационное лечение уже в первой половине 2025 года. Всего под таргетную терапию планируется более 150 пациентов из 65 регионов РФ.



Оказание медицинской и лекарственной помощи населению Московской области – главная задача министерства здравоохранения. Речь идет о строительстве новых и модернизации уже существующих медучреждений, открытии ФАПов в деревнях и селах. Кроме того, в Подмосковье для оказания помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, межбольничной транспортировки пациентов применяется санавиация. Важная составляющая оказания квалифицированной помощи – замена устаревшего оборудования на современное.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.