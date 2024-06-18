В Подмосковье прошел цикл лекций для будущих мам

«Послеродовой период — это очень непростое время. Появившемуся на свет малышу уделяется максимум внимания, на первый план выходят вопросы правильного кормления и ухода за ребенком, изменения режима дня, переживания о том, правильно ли развивается младенец. Женщине стоит помнить, что ее здоровье в период после рождения ребенка не менее важно, чем здоровье малыша», — рассказала перинатальный психолог Стационарного отделения № 1 Лилия Иващенко.

Также она добавила, что если саму беременность обычно наблюдают очень внимательно, то после родов уже нет ни частых визитов к врачу, ни регулярной сдачи анализов, ни поддержки других женщин, особенно тех, с которыми будущая мама встречалась во время беременности — многие из них заняты своими детьми. Подобные темы занятий вызывают широкий интерес у родивших впервые женщин, поскольку появление на свет малыша требует дополнительных знаний и навыков, которыми перинатальный психолог с радостью с ними делится.

Лекции проходят каждый понедельник кроме первой недели месяца в 11:00 на базе женской консультации № 2 по адресу: г. Люберцы, ул. Льва Толстого, д. 19А. Вход свободный, запись не требуется.

Следующая лекция планируется 24 июня на тему: «Особенности питания беременной женщины».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.