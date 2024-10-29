В Подмосковье прошел региональный чемпионат по оказанию Первой Помощи

В Щелкове состоялся второй ежегодный региональный чемпионат по оказанию Первой Помощи среди школьников 14-17 лет. Организаторы — Московское областное региональное отделение Российского Красного Креста и «Движение Первых» Московской области. В чемпионате приняли участие 230 активистов из 46 городских округов Московской области, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Судейская бригада младших инструкторов Московского областного регионального отделения Российского Красного Креста, сотрудники Московского областного медицинского колледжа определяла победителей и призеров, а наши студенты, волонтеры-медики в соответствии с программой проведения чемпионата организовывали активности для команд участниц, такие как интеллектуальная игра «Здоровый образ жизни» и «Первая помощь».

«Каждый участник продемонстрировал не только свои умения, но и стремление к сотрудничеству и взаимопомощи при командной работе, что является основополагающим при оказании помощи», — отметила инструктор по оказанию первой помощи Татьяна Воеводина.

Участие в подобных мероприятиях позволяет сформировать у обучающихся активную социально-ответственную позицию, понимание необходимости оказания первой помощи, раскрыть свой потенциал, и уверенность в собственных силах. Желаем всем дальнейших побед и достижений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.