В Подмосковье прооперировали 800-граммового новорожденного с пороком сердца

В рамках сотрудничества кардиохирургами красногорского центра совместно со специалистами Московского областного перинатального центра Балашихи была проведена операция недоношенному ребенку с пороком сердца, который находился на ИВЛ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Красногорские врачи выехали в Балашиху, где провели операцию по клипированию открытого протока между аортой и легочным стволом. Для этого понадобилось выделить через маленький разрез этот проток и наложить на него специальную клипсу.

Особенность операции заключалась в том, что ребенок весил всего 800 г. После операции его выхаживают специалисты перинатального центра в специальном кювезе, в котором создаются условия, аналогичные утробе матери.

Операция оказала нужное действие, и ребенка перевели на самостоятельное дыхание, без участия аппарата ИВЛ. Учитывая, что это маловесный ребенок, ему потребуется длительное время для донашивания после операции .

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.