В Подмосковье продлили почти 170 тыс льготных рецептов онлайн

В Московской области с начала 2026 года дистанционно продлили почти 170 тыс. электронных рецептов на льготные лекарства. Пациенты могут получить услугу без посещения поликлиники через телемедицинскую консультацию, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жители региона, имеющие право на льготное лекарственное обеспечение, могут продлить электронный рецепт дистанционно. Для этого необходим доступ к интернету и консультация с лечащим врачом в формате телемедицины. По итогам приема специалист оформляет продление рецепта онлайн.

«Телемедицинские технологии позволяют сделать процесс продления рецептов на льготные лекарства максимально удобным для пациентов. Для этого пациенту достаточно иметь доступ к сети Интернет и пройти телемедицинскую консультацию с лечащим врачом. По результатам дистанционного приема специалист продлит электронный рецепт. С начала этого года с помощью телемедицинских консультаций в регионе продлено почти 170 тыс. электронных рецептов на льготные лекарственные препараты», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

О необходимости продлить рецепт пациентам напоминает робот на основе искусственного интеллекта Светлана. Он также предлагает записаться на телемедицинскую консультацию. Звонки поступают с номера +7 (498) 602-31-35.

Записаться на прием можно через приложение «Добродел Здоровье», чат-бот Денис в мессенджере «МАХ» https://max.ru/eregistratura_mo_bot, региональный портал госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/, инфомат в медицинской организации или по телефону 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.