В Подмосковье применяют методы для лечения косолапости

В Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больнице лечат врожденную косолапость у детей по методу Понсети с первых недель жизни, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Косолапость — тяжелое врожденное заболевание, при котором формируется деформация стопы. Диагноз, как правило, ставят еще в роддоме. Без своевременного лечения патология может привести к стойкому нарушению ходьбы и инвалидизации ребенка.

«Работа и форма нижней конечности будет нарушена вне зависимости от степени тяжести заболевания, а чем старше будет становиться малыш, тем сложнее будет исправить дефект. Если ребенку поставили диагноз — врожденная косолапость, не стоит отчаиваться. Справиться с данным заболеванием в раннем возрасте возможно, но лечение потребует от родителей полной отдачи и внимания в течение нескольких месяцев. Зато ребенок получит качественную жизнь», — пояснил главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Наиболее эффективным способом лечения во всем мире признан метод Понсети, предложенный американским ортопедом Игнасио Понсети в 1940-х годах. Лечение рекомендуется начинать в возрасте 7–14 дней, когда ткани стопы наиболее податливы. Метод применяют и у детей 1–2 лет и старше. До пяти лет ребенок должен регулярно наблюдаться у травматолога-ортопеда.

«У ребенка с косолапостью, исправленной методом Понсети, стопы по опороспособности не отличаются от здоровых», — прокомментировала врач-травматолог МОДКТОБ Анна Винокурова.

В больнице лечение проводит сертифицированный специалист Анна Винокурова с более чем 10-летним опытом работы по методике Понсети. Прием ведется в консультативно-диагностической поликлинике по субботам с 10:00 до 14:00. Запись по телефону +7 (964) 551-32-72.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на съезде детских врачей отметил, что тема педиатрии крайне важна.

«Мы очень дорожим партнерством, очень стараемся узнать все передовое, что происходит в мире вообще и в частности. В зале присутствуют представители 40 регионов и 11 зарубежных стран. Очень приятно, что за нашей работой могут наблюдать дистанционно», — сказал Воробьев.