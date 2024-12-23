В Подмосковье приглашают на донацию людей с I, II и IV группами крови

Московский областной центр крови публикует донорский светофор с актуальностью на 23 декабря 2024 года. Служба крови Московской области осуществляет свою деятельность исходя из потребностей лечебных учреждений и количества больных, которым необходим тот или иной компонент крови. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«На сегодняшний день для пополнения запасов требуются I и II положительная и отрицательная, а также IV отрицательная группы крови. Не забывайте, что окончательное решение о допуске до донации принимает врач-трансфузиолог при обследовании», — отмечает заведующий экспедицией с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Люди с этими группами крови, как и с другими, могут посетить Московский областной центр крови и его обособленные структурные подразделения в Подольске, Орехово-Зуеве, Щелкове и Воскресенске.

Донором может стать гражданин РФ или иностранный гражданин, пребывающий в России на законных основаниях 1 год и более, достигший 18 лет и прошедший медицинское обследование специалистами Службы крови перед донацией.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга. «Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.